Maaltijdbezorgers in Haren: Ze weten niet van ophouden

Door: Redactie

Het was even schrikken vorig jaar, toen bleek dat woonzorgcentrum Westerholm geen maaltijden meer kon bezorgen in Haren. Meer dan twintig Harenaars (meestal ouderen) moesten naar een andere maaltijdvoorziening omzien. Een gelukkig toeval heeft ervoor gezorgd dat de maaltijdservice op 1 januari toch rimpelloos kon worden voortgezet. Robert Niewzwaag van Wijkrestaurant Gabriël in Hoogkerk kreeg er namelijk lucht van en heeft direct aangeboden de service te willen voortzetten.

De vrijwillige bezorgers waren erg blij met deze kans en konden gewoon door met hun werk, maar dan onder de vlag van Gabriël. Zelfs de auto waarmee de route wordt gereden heeft Niewzwaag overgenomen. In de keuken te Hoogkerk wordt dagelijks al gekookt voor honderden mensen en deels worden die maaltijden ook bezorgd. Niewzwaag zag ruimte voor de klanten in Haren en De Wijert en nam contact op met Westerholm. Het was snel rond.

(kader)

Sociale controle

De bezorgers hebben naast de maaltijden ook een rol in de sociale controle in de wijken. Bij klanten komen ze soms via de achterdeur en kunnen direct even kijken hoe het met de bewoner gaat. Als op aanbellen niet wordt opengedaan nemen ze polshoogte of doen een melding aan Westerholm. Onlangs zei een klant tegen één van de chauffeurs: “Dankzij jullie kan ik hier zelfstandig blijven wonen”. De mannen zijn blij deze rol te mogen spelen in Haren.

De maaltijden worden koelvers geleverd en kunnen dus later worden opgewarmd. Een 3-gangen maaltijd kost 12,95. Wie alleen het hoofdmenu wenst, betaalt 11,35. De bezorgers krijgen louter positieve reacties op de kwaliteit van het eten. Wie ook maaltijden wil afnemen kan zich melden op 06-21333936 of mailen aan info@wijkrestaurantgabriel.nl

Foto: V.l.n.r. Albert Duinkerken, Marinus Brink, Robert Nieuwzwaag (Wijkrestaurant Gabriël) en Jan van den Berg. Op de foto ontbreken David Vanchrisma en Harry Sipsma.