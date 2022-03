Mag het paadje voor homo’s open blijven?

Door: Redactie

De Stichting Keelbos beschermt de belangen van homoseksuele mensen (veelal mannen), die op openbaar gebied (zoals parkeerplaatsen) op zoek zijn naar (seksueel) contact. De stichting verzet zich namens haar achterban tegen maatregelen die openluchtseks of ontmoetingen door homoseksuele mannen. Rijkswaterstaat wil graag de ‘doorgang’ van parkeerplaats De Witte Molen (A28 westzijde) naar het fietspad langs het Noordwillemskanaal afsluiten, om ‘ongewenste situaties’ langs de oever van het kanaal tegen te gaan. Keelbos vindt dit discriminerend en onnodig. Het voetpad wordt vaak gebruikt door homoseksuele mannen.

De stichting heeft contact opgenomen met het Waterschap Hunze en Aa’s, dat beheerder is van het gebied waar zich het bedoelde voetpad bevindt. Men wil het waterschap bewegen bezwaar te maken tegen het plan van Rijkswaterstaat. In een brief aan het waterschap citeert men het handelingskader van de politie en zegt: “Het bezoeken van een mannenontmoetingsplaats is niet strafbaar. Ook het hebben van seks in de buitenlucht, ongeacht de seksuele gerichtheid, is niet strafbaar. Wel kan schennis der eerbaarheid (art. 239 SR) strafbaar zijn, maar door het zich terugtrekken op een beschutte plaats, neemt de strafbaarheid hiervan af.”

Het Waterschap Hunze en Aa’s laat bij monde van Cora Kuiper weten dat het verzoek van Rijkswaterstaat in het Dagelijks Bestuur zal worden besproken op 22 maart.