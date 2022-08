Nieuws:

Mag ik rijden zonder WA verzekering?



Wanneer je in het bezit bent van een auto en hier niet minimaal een WA-verzekering voor hebt afgesloten, mag je er de weg niet mee op. In de wet staat namelijk dat iedereen die een auto op zijn naam heeft staan deze minimaal moet verzekeren voor de wettelijke aansprakelijkheid. De meeste mensen zijn zich hier bewust van en sluiten dan ook een autoverzekering af. Helaas gebeurt dit nog niet altijd. Om jou te overtuigen een WA-verzekering af te sluiten, besteden we er in deze tekst aandacht aan. We kijken allereerst naar de risico’s van het rijden zonder WA-verzekering, lichten vervolgens uit waar je voor verzekerd bent en kijken tot slot nog naar alternatieven.



Risico’s van onverzekerd rijden

Ondanks dat een WA-verzekering verplicht is, zijn er mensen die onverzekerd rondrijden. Dit brengt risico’s met zich mee. Zo kun je een boete krijgen. De RDW controleert allereerst of alle auto’s die geregistreerd staan ook gekoppeld zijn aan een autoverzekering. De auto en de verzekering moeten op naam van dezelfde persoon staan. Als jouw auto niet verzekerd is, ontvang je na 28 dagen een waarschuwing van de RDW. Doe je hier niets op uit? Dan krijg je een boete ter hoogte van 400 euro. Denk niet dat het bij een eenmalige boete blijft, want het RDW mag je driemaal per jaar een boete van 400 euro opleggen. Wanneer je de boete(s) niet betaalt, kan de zaak voor de strafrechter komen.



Naast de RDW kan de politie je ook een boete opleggen als je zonder autoverzekering de weg op gaat. Word je staande gehouden door de politie op het moment dat je in een onverzekerde auto rijdt? Kijk er dan niet raar van op als je een boete van 550 euro krijgt. Als je een ongeval veroorzaakt terwijl je in een onverzekerde auto rijdt, lopen de kosten nog veel hoger op. Je kunt in dat geval niet terugvallen op een verzekeraar, waardoor je zelf opdraait voor alle kosten. Al met al is het dus een stuk goedkoper om een WA-verzekering af te sluiten dan met een onverzekerde auto de weg op te gaan.



Dekking van een WA-verzekering

Eerder in deze tekst haalden we al aan dat je met een WA verzekering voor de auto verzekerd bent voor de wettelijke aansprakelijkheid. Maar wat houdt dit eigenlijk in? Kort gezegd dekt deze verzekering schade die je met jouw auto aanricht aan (spullen van) anderen. Als er ook schade aan jouw auto ontstaat, wordt dit niet vergoed door een verzekeraar.



Andere manieren om jouw auto te verzekeren

Omdat schade aan jouw auto niet vergoed wordt als je enkel een WA-verzekering afsluit, vind je dit misschien geen geschikte dekking. Gelukkig kun je bij de meeste verzekeraars ook uit WA + Beperkt Casco of WA + Volledig Casco kiezen. Eerstgenoemde verzekering vergoedt ook schade aan jouw auto door brand, inbraak en storm. Wanneer je voor WA + Volledig Casco kiest, wordt ook schade aan jouw auto als gevolg van een aanrijding, botsing of vandalisme vergoed. Omdat dit de meest uitgebreide autoverzekering is, staat hij in de volksmond ook wel bekend als de all risk autoverzekering.