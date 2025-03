Man aangehouden in Haren na bedreiging

Door: Redactie

Een man van 26 jaar is zaterdagavond door de politie aangehouden in Haren, waar hij op dat moment rondreed. Hij had in Drenthe iemand bedreigd en werd aangehouden door een ondersteuningsteam voor risicovolle arrestaties.

De politie meldt dat de man iemand had bedreigd door deze persoon filmpjes te sturen waarop een vuurwapen was te zien. Of bij de man een wapen is aangetroffen meldt de politie niet en ook is niet bekend waar de man werd gearresteerd.