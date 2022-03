Man met nepwapen woont in gemeente Tynaarlo

Nieuws:

De politie heeft gemeld, dat de jongeman die gisteren het Harens Lyceum binnenliep met een nepwapen, dat in eerste instantie echt leek, woont in de gemeente Tynaarlo. Hij is 27 jaar oud.

De man is vrijdagmiddag verhoord, maar heengezonden vanwege zijn persoonlijke omstandigheden. Hij heeft een verstandelijke beperking en waarschijnlijk zit er een triest verhaal achter zijn daad. Hij blijft wel verdachte. Het OM moet beslissen of hij wordt vervolgd.

Leerlingen van de school is slachtofferhulp aangeboden.

