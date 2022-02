Mariska Sloot vindt terugdraaien fusie geen taak voor Gemeente Groningen

Nieuws:

Door: Redactie

Mariska Sloot van Stadspartij 100% voor Groningen was een fel tegenstander van de gemeentelijke herindeling in 2019 en is dat nu nog steeds. Maar ze denkt niet dat het zinvol is om dit te roepen in de verkiezingscampagne voor de gemeenteraad.

Mariska Sloot zou ook graag zien dat de fusie wordt teruggedraaid, maar ze zegt dat dit geen thema kan zijn voor de gemeente Groningen zelf. “Er zal vanuit de Provincie Groningen of in Den Haag een initiatiefvoorstel moeten worden gedaan om de fusie terug te draaien. Het is niet aan de gemeente Groningen om dat te doen. Maar als het tot zo’n voorstel komt zal ik de eerste zijn om voor te stemmen.”

Sloot reageert desgevraagd op het bericht op de website van Haren de Krant, dat de PVV ook wil pleiten voor het terugdraaien van de fusie.