Marwin laat Haren in 5-gangen dineren

In oude tijden heette het ‘In den Herbergh’. Later werd het ‘Restaurant Uniek’ en recent ‘Savour’. Het pand aan de Rijksstraatweg 143 is in Haren zeer bekend. Juist op deze plek begint Marwin Stoffers (29) begin september zijn nieuwe horeca-avontuur. De naam van zijn restaurant: NOVO.

Wat voor zaak het wordt?

Marwin: “Ik wil graag dat iedereen zich welkom voelt. Je kunt van 11.00 tot 22.00 terecht voor een lekkere koffie of voor een 5-gangen diner van de chef. En alles wat daartussen zit.” Marwin is geen beginner, want heeft al 13 jaar horeca-ervaring. De restaurants waar hij werkte (de laatste jaren als chef-kok) hebben hem geïnspireerd om met NOVO een nieuwe richting in te slaan. Hij vertelt: “Bij restaurant Au Coin Des Bons Enfants in Maastricht heb ik heel verfijnd leren koken en vond ik de intieme sfeer en het nauwe contact met gasten heel prettig, Paviljoen Van De Dame in Paterswolde was een zeer modern restaurant dat echt met de tijd mee ging en in Het Witte Huis in Zeegse, waar ik de afgelopen jaren werkte, is het vooral de gemoedelijke en gezellige sfeer die mij aanspreekt. Ik wil met NOVO graag een combinatie van die drie aanbieden, een restaurant waar je de hele dag binnen kunt lopen en kunt genieten van heerlijke kleine en grotere gerechten.”

Podium NOVO

Met zijn concept NOVO wil Marwin een beleving bieden die verder gaat dan alleen een maaltijd. Zo zal er ieder half jaar andere kunst hangen en staan en zal op de eerste en derde zondag van de maand iets leuks georganiseerd worden tijdens een meer-gangen brunch. Marwin: “Denk daarbij aan een vinoloog die je meeneemt op een wijnreis door de gerechten, aan livemuziek of cabaret. Ik krijg nu de kans mijn eigen restaurant te beginnen en ik wil anderen ook graag de kans bieden om zich te presenteren.” Hij nodigt voor zijn podium mensen uit die daar gebruik van wil maken. Marwin: “Dus ben je kunstenaar, artiest, muzikant en wil jij graag gebruik maken van dat podium, neem dan contact met mij op via info@novoharen.nl”.

Personeel werven

Dat het lastig is om personeel te vinden weet Marwin Stoffers. Als leermeester is hij gewend personeel op te leiden maar vooral medewerkers met ervaring in de bediening zijn zeer welkom om te solliciteren. Wilt u meer informatie, solliciteren of zich aanmelden voor het podium, stuur dan een bericht naar info@novoharen.nl