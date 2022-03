Meepraatavond over ‘spelen in Maarwold’

Nieuws:

Redactie

Op 23 maart wordt door de gemeente een inloopavond gehouden over spelen in Maarwold. Er ligt al een eerder gemaakt idee voor de invulling van het terrein naast sportzaal Het Buut. De gemeente hoort van direct omwonenden en buurtbewoners graag wat zij van dit idee vinden en welke ideeën, tips of wensen er zijn.

Naast het plan dat eerder al is gemaakt door een groep buurtbewoners hebben kinderen moodboards gemaakt van hun ideale speelplek. Die laat men ook zien als inspiratie voor de speelplek die komt op het terrein naast het Buut.

U bent van harte uitgenodigd op 23 maart tussen 19.30 en 21.00 uur in sportzaal Het Buut aan de Hemsterhuislaan 10 in Haren.