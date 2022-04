Meepraten over groenplan zonnepark Mikkelhorst

Nieuws:

Op een perceel achter zorgboerderij De Mikkelhorst in Haren is vorig jaar begonnen met de aanleg van een zonnepark met 4380 zonnepanelen. Duurzaam Haren, één der initiatiefnemers, zei dat het perceel ongeschikt was voor normale landbouw.

Bij de aanleg bleek de grond nog drassiger dan verwacht. In januari zijn aan de voorzijde van het park diverse struiken aangeplant met inheemse soorten zoals meidoorn, vuilboom, sleedoorn en zwarte vlier. De struiken zullen over een paar jaar het zicht vanaf het wandelpad op de panelen een beetje kunnen afschermen. Tussen de panelen is een strook met proefplanten aangeplant met kruisbes, zwarte bes, veenbes en bosbes. Dit om het een jaar aan te zien en te bekijken welke soorten het hier goed doen. Het ‘groenplan’ wordt zo nodig daarna aangepast aan de natte situatie.

Op 12 mei wil Duurzaam Haren het groenplan graag bespreken met de omwonenden in een informatiebijeenkomst. Aanvang 19.00 uur. Belangstellenden zijn welkom in de zorgboerderij.