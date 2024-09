Meerweg gaat in 2025 op de schop

Door: Redactie

De Meerweg in Haren, meer specifiek het gedeelte tussen de Westersedrift en Nesciolaan, gaat in 2025 op de schop als de gemeenteraad in november daarmee instemt. De gemeente heeft daarvoor 524.000 euro beschikbaar gesteld.

Op dit weggedeelte geldt een maximumsnelheid van 30 km/u, maar de weg is ingericht als een 50 km/u-weg. Dat wringt en zorgt dat handhaving op snelheid zinloos is. De gemeente wil de weg veiliger maken en dat blijkt volgens de plannenmakers ook de wens van aanwonenden te zijn.

Ontwerp

De weg wordt smaller gemaakt (5.30 m) waardoor ruimte ontstaat voor groen, waaronder 14 bomen. Een paar verhoogde plateaus halen de snelheid uit het verkeer. De groenvakken zullen volgens het ontwerp ‘met bloembollen en het mengsel ‘Nectar onder het maaimes’ worden ingezaaid. Dat is een bloemenmengsel dat meegezaaid kan worden met een kleine hoeveelheid gazongrasmengsel. De soorten in het mengsel kunnen in het lage gazon vaak bloemen vormen die benut kunnen worden door bestuivende insecten. Dit mengsel is

vooral op insecten gericht, ter ondersteuning van ecologisch beheer’.

Voor bewoners van de woonzorgcentra Zonnehof en Maarwold is het goed nieuws, want de huidige (slechte) voetpaden worden verbreed en verbeterd. Volgens de gemeente zijn omwonenden betrokken geweest bij de planvorming en in juli ingelicht over de ontwerpen. Het werk gaat half 2025 van start.



Impressie van de toekomstige Meerweg. Hieronder de huidige situatie.