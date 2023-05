“Meerweg verkeert in abominabele staat”

Door: Redactie

Stadspartij 100% voor Groningen heeft bij monde van Mariska Sloot uit Haren stevige kritiek op de staat van het wegdek van de Meerweg tussen Haren en Paterswolde. Het gaat met name om het gedeelte tussen de brug en het voormalige café Friescheveen.

Inmiddels is het grootste deel van het project afgerond en is het gebied enorm opgeknapt, vindt de partij.

Maar het is nog niet af. Mariska Sloot: “Maar wat nu opvalt is dat het laatste deel van de weg, van Friescheveen tot aan de brug vlakbij de A28, in abominabele staat verkeert. Bij de overname van de Meerweg van de provincie door de gemeente Haren is door de gemeenteraad van Haren een structureel bedrag van 75.000 euro gereserveerd voor onderhoud van de weg. Maar zelfs aan onderhoud wordt niet tot nauwelijks gedaan. Het wegdek is zeer slecht”.

Leden van de oorspronkelijke klankbordgroep ‘Meerweg’ hebben de gemeente Groningen nu gevraagd waarom er niets aan dit deel van de weg is gedaan. Zij kregen, naar men zegt, van de gemeente het antwoord dat er geen budget was.

Sloot laat het er niet bij zitten: “Wij stellen nu schriftelijke vragen aan het college en vragen of het college het met ons eens dat het laatste deel van de Meerweg in vergelijking met de eerste twee delen nu een onveilige, lelijke en niet representatieve weg is?”



Mariska Sloot, gemeenteraadslid