Meezingen met bijzonder koor Nova Zembla kan op 9 november: muziek kan heilzaam zijn

Nieuws:

Door: Redactie

“Je moet zeilen op de wind van vandaag”, is het motto van Koor Nova Zembla, uit

Haren. Dit koor bestaat uit ongeveer 25 mensen die allemaal met kanker te maken

hebben(gehad).

Als patiënt, familielid, vriend(-in) of als nabestaande. Zingen helpt

hen om de intense emoties rondom kanker te uiten en te verwerken. Zonder dat daar-

over gepraat hoeft te worden.

Het tweewekelijks zingen, op zaterdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur, in de oneven

weken betekent veel voor de koorleden. Het is een ochtend van ontmoeten, delen,

huilen en lachen. En uiteraard heel veel zingen. Nova Zembla heeft een breed reper-

toire, variërend van mantra tot pop, meerstemmig en canon, afkomstig uit alle wereld-

delen. De stijl is van uitbundige swing tot naar binnen gerichte bezinning.

Plezier in zingen staat centraal. Perfect zingen is niet het doel. Je hoeft geen noten te kunnen

lezen, alle liedjes worden ter plekke zonder “huiswerk” aangeleerd. Het programma

houdt rekening met eventuele vermoeidheid van de leden.

Op 9 november meezingen?

Nova Zembla heeft ruimte voor nieuwe leden. Iedereen die wil luisteren of mee wil

zingen is van harte welkom op 9 november a.s. in de groepsruimte van het

Boshuys gelegen achter het Behouden Huys, Rijksstraatweg 363-a te Haren.

Nova Zembla is onderdeel van het landelijke koren netwerk Zingen voor je Leven.

Zie voor meer info en filmpjes op : www.koornovazembla.nl