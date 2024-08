Uitslaande brand in Mytylschool Haren

Door: Redactie

Woensdagavond is rond 23.00 uur een brand ontstaan in de Mytylschool aan het Dilgtplein in Haren.

De hulpdiensen zijn ter plaatse. Nadere informatie volgt.

Update 23.30 uur: onze verslaggever ter plaatse meldt dat de brand inmiddels uitslaand is en waarschijnlijk aan de buitenzijde ontstaan.

Update 23.40 uur: de brand lijkt groter te worden en nog niet onder controle.

Update 0.10 uur: ons wordt gemeld dat de brand onder controle is. Einde aan het live verslag.

Foto’s: 112Groningen Haren de Krant

Na het blussen.