Mijlpaal burgerinitiatief OBS de Rieshoek in Noordlaren

Door: Redactie

Vandaag is het een besloten feestje, maar de vreugde is er niet minder om. Het bestuur van de Stichting Behoud en Beheer de Rieshoek te Noordlaren neemt vandaag officieel het voormalige schoolgebouw in Noordlaren over. Het was vroeger de Openbare Lagere School, maar recente generaties kennen de school als De Rieshoek. Inwoners van Noordlaren geven het gebouw een nieuwe invulling, waarbij bedrijvigheid en dorpsgemeenschap sleutelwoorden zijn.

De stichting heeft het gebouw nu officieel aangekocht van de Gemeente Groningen. Om de aankoopprijs van 219.000 euro te kunnen opbrengen is er geld geleend van dorpelingen en van KNHM Participaties BV, die de stichting ook juridisch heeft geadviseerd. Dat was een vorm van subsidie in natura, die het mogelijk maakte zaken te doen met de gemeente. Ook werden er giftemn en subsidies ontvangen.

In Haren de Krant van 18 december een portret van de stichting en haar ambities. En ook inzicht in de financiële onderbouwing van dit maatschappelijke avontuur.

Foto onder: Openbare lagere school in zwartwit-tijden…