Mikkelhorst blij met witte rook uit gemeentelijke schoorsteen

Nieuws:

Door: Redactie

Geert Naber van Zorgboerderij De Mikkelhorst in Haren is blij met de brief, die hij vandaag heeft ontvangen van de Gemeente Groningen. De gemeente kondigt aan voor 2020 een subsidie van totaal 55.000 euro aan de stichting te zullen overmaken. Dorpswethouder Philip Broeksma vindt De Mikkelhorst te waardevol om het niet te steunen. Of deze injectie ook na 2020 in zijn geheel zal worden toegediend is niet bekend, daarover is nu nog geen besluit genomen. Dat De Mikkelhorst bepaalde subsidies zal behouden is wel zeker.

Het totaalbedrag is de optelsom van verschillende ‘potjes’ (Kinderboerderijen, Natuur- en Duurzaamheidseducatie, participatiebudget). Geert Naber is erg blij met deze morele en financiĆ«le steun vanuit de gemeente. “Maar onze situatie blijft nog steeds wankel. We mogen nu niet denken, dat de zorgen voorbij zijn. We hebben nog steeds tekorten op onze begroting, onder andere door onderhoudskosten van het gebouw. Wij zullen de structurele tekorten opvangen door bezuinigen enerzijds en de inkomsten van de steunstichting Vrienden van de Mikkelhorst anderzijds.”

Wie Vriend wil worden kan informatie vinden op www.mikkelhorst.nl