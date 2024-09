Mini-Yesse Festival 19 oktober

Door: Redactie

Bezoekerscentrum Klooster Yesse in Haren viert haar jaarafsluiting op zaterdagmiddag 19 oktober aanstaande. Op het voormalige kloosterterrein aan Essen 7 is die middag een kleine markt ingericht, waar voor jong en oud van alles te beleven is.

Er is informatie over de geschiedenis van het vroegere cisterciënzer vrouwenklooster, dat van 1215-1594 op deze plek heeft gestaan. De Wonderverhalen komen aan bod. Er is aandacht voor de resultaten van het archeologisch onderzoek. Kinderen mogen zelf een schep in de grond zetten op zoek naar Yesser bodemschatten. Er zijn flitslezingen (van 5 minuten) over kloosterweetjes – inclusief een prijsvraag – en er is een boekenmarkt.

Het Mini-Yessefestival is van 12 tot 16 uur. De toegang is gratis en men hoeft zich niet aan te melden. Koffie en thee zijn te koop; de ranja voor de kinderen is gratis.

Zie ook www.kloosteryesse.nl en de Facebookpagina

Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse

Essen 7, 9751 NB Haren