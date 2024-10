Mirjam van ’t Veld benoemd tot waarnemend burgemeester gemeente Groningen

Door: Redactie

De commissaris van de Koning René Paas heeft na overleg met de fractievoorzitters van de gemeente Groningen mevrouw Mirjam van ’t Veld benoemd als waarnemend burgemeester van de gemeente Groningen. De benoeming gaat met ingang van 28 oktober 2024 in, en geldt tot het moment waarop een burgemeester is benoemd door de Kroon.

Mirjam van ’t Veld (1970) is een veelzijdig en ervaren bestuurder in zowel het openbaar bestuur als de zorgsector. Mevrouw Van ’t Veld was tot juni van dit jaar waarnemend burgemeester van Almelo en was eerder burgemeester van Maarssen, Stichtse Vecht en Amstelveen. Van ’t Veld heeft zich laten zien als een betrokken en doortastende bestuurder en burgermoeder.

De vacature ontstaat door het vertrek van burgemeester Koen Schuiling.