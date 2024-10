Mirjam Wieringa (46): Kickboksen is de focus op NU!

Door: Redactie

Kickboksen bij de Happy Body Company in Haren…Mirjam Wieringa zou het niet meer willen missen. “Het heeft mij inzicht gegeven en ik heb er veel aan in mijn dagelijks leven en werk.” Wat is volgens Mirjam hét grote pluspunt van een sport waarin je iemand anders letterlijk moet raken?

Het imago van kickboksen is: agressie. Dat staat haaks op de kreet die je trainer Lee-Roy vaak hoort slaken tijdens trainingen: “Lief zijn!”. Ook voor Mirjam Wieringa (gewichtscategorie tot 55 kg) heeft kickboksen weinig met geweld te maken, maar vooral met het beheersen van kracht en beweging. “Natuurlijk is het je doel om de tegenstander te raken, maar hier gebeurt zelfs dat zonder agressie. Als je geraakt wordt is dat een teken dat je teveel was afgeleid en dat vind ik leerzaam. Wie tijdens het kickboksen niet 100% is gefocust zal dat merken en dan kan het zijn dat de oefening of beweging niet gaat zoals je wilt.” Focus is dus het codewoord voor Mirjam.

