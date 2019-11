Mooie bijbaan in Haren: melker

Door: Redactie

Hij was vakkenvuller bij de Jumbo, Martijn Wever (22). Maar die bijbaan heeft hij opgezegd om melker te worden bij Veefokbedrijf Hoving aan de Oosterweg in Haren. En zij had een kantoorbaan in Groningen, Annemarie Bembom (32). Maar daar ging ze minder werken om tijd vrij te spelen omdat ze als melker wilde werken bij diezelfde Hoving. Bijzondere bijbanen voor mensen met passie voor het boerenbedrijf.

Melkveehouder Freerk Hoving melkt ruim honderd koeien en samen met zijn vrouw Marjan legt hij eer in zijn beroep. Zijn zoon Henk-Jan was altijd een trouwe hulp op het bedrijf, maar die is nu volwassen en studeert in Wageningen. De leemte die hij achterliet moet door de Hovings worden opgevuld en die hebben handen te kort. “Daarom werken bij ons nu twee melkers. Op vier dagen van de week komen ze zelfstandig twee uur melken. Dat geeft ons vrijheid om andere werkzaamheden te doen”, zegt Hoving.

Zo begon het

We zitten aan tafel met de boomlange Martijn Wever. Hij volgde de opleiding Dierverzorging aan het Terra College en vond een stageadres aan de Oosterweg. “Ik heb niet zoveel met honden, katten en cavia’s”, zegt hij met een brede lach. “Grootvee, dat is pas mooi.” Tijdens zijn stage liet hij zien hoe behendig hij is met koeien en de melkmachines. Daarom is hij later als betaalde bijbaan voor Hoving aan de slag gegaan. Goedlachs vertelt Annemarie Bembom hoe zij haar baan kreeg. “Ik heb een week gewerkt op een boerderij in Frankrijk, om zelf te ervaren hoe dat is. Het was geweldig! Toen ik terugkwam wilde ik méér. Op goed geluk ben ik de stal van Hoving ingelopen met de vraag of ik mocht stage lopen.” Freerk hapte toe. Een jaar lang kwam ze helpen om als vrijwilliger het vak te leren. Inmiddels heeft zij ook een betaalde bijbaan.



Feeling met de koeien

Het vee wordt de stal ingelokt en parkeert zichzelf maar wat graag in de melkstal. De melker reinigt de spenen en sluit de machine (vacuüm) aan. Een goede melker heeft feeling met het vee, zoals boer Freerk Hoving dat zelf ook heeft. Feitelijk ben je continue bezig welzijn en gezondheid te controleren. “Je kunt vaak aan het gedrag van de koe zien als zij iets onder de leden heeft”, zegt Hoving. “Net zo als bij de mens geldt ook voor koeien, des te eerder ze worden behandeld, des te minder ze hoeven te lijden onder een aandoening.” Zie je afwijkend gedrag, dan moet je dus alert zijn. We zetten kleurcodes op de uier, zodat we allemaal kunnen zien of er bijzonderheden zijn met die koe.”