Mooie mijlpaal voor Stichting Rommelmarkt: ANBI-status

Nieuws:

Door: Redactie

Stichting Rommelmarkt Haren, al ruim 40 jaar een vertrouwd gezicht in Haren, heeft de ANBI-status verworven.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Met de ANBI-status wordt voor een ieder duidelijk dat wat de Rommelmarkt doet, ten volle ten goede komt aan de ondersteuning van projecten in ontwikkelingslanden. De ANBI-status biedt tevens een ieder de mogelijkheid belastingvrij geld te schenken of na te laten aan de Stichting. Ook voor vrijwilligers met een uitkering biedt het kansen: zij mogen met behoud van uitkering vrijwilligerswerk doen voor een organisatie die door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI.

De Rommelmarkt Haren werkt uitsluitend met vrijwilligers die met elkaar de spullen verkopen die de Rommelmarkt krijgt van de inwoners van Haren en omgeving. Met de opbrengsten worden de projecten ondersteund. In het afgelopen jaar is ruim € 22.000 uitgekeerd aan projecten. Projecten die variëren van de inrichting van een school voor tienermeiden in Oeganda tot zonnepanelen voor huishoudens op de Molukken, van renovatie van verwoeste scholen op Madagaskar tot opvang en nazorg van misbruikte meisjes op de Filipijnen, van stimulering van gebruik van botanische kennis bij inheemse gemeenschappen in de Amazone-regio tot een gezinsvervangend huis in Bangladesh.