Motie over herindeling in Tweede Kamer nog steeds niet in stemming gebracht

Nieuws:

Door: Redactie

Ook deze week is de motie van 50Plus om een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken rond de herindeling Haren-Groningen niet in stemming gebracht.

De partij vindt dat het spel rond de fusie van Haren en Groningen niet fair is gespeeld en wil onafhankelijk laten onderzoeken. De Stadspartij bij monde van raadslid Mariska Sloot was blij met de motie. Gustaaf Biezeveld van het Burgercomité Haren ook. Hij liet als reactie weten dat een onderzoek zal uitwijzen dat er oneerlijke zaken zijn gedaan, waarvan Haren het slachtoffer werd.

Wanneer de motie in stemming gebracht gaat worden is nog niet bekend.