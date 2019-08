Mozart Ensemble laat zich horen op kunstmarkt zaterdag a.s.

Nieuws:

Op zaterdag 31 augustus staat het Groninger Mozart Ensemble wederom met een kraam op de Kunstmarkt in Haren. De kraam (49) is bereikbaar vanuit de inrit bij de ABNAMRO.

Ave Verum

Philippine Lugtigheid van het ensemble zegt: “’s Middags brengen we in de dorpskerk het Ave Verum Corpus van Mozart. Hannie Geerlings is onze gastdirigente. Om 14:30 uur is er een korte repetitie, vanaf 15:00 uur is het publiek zeer welkom.”