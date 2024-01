Musicus John de Beer overleden

Nieuws:

Door: Redactie

John de Beer’s naam zal in Haren vooral worden onthouden als de man voor en achter Cappriccio Clarinet Choir. Hij is 13 januari overleden, 71 jaar oud.

De Beer trad met het orkest vele keren op in Haren en wijde omgeving. In het dorp was hij vaak te zien en te horen tijdens optredens op de kunstmarkt. Daarnaast was hij een gezien docent in ’t Kielzog in Hoogezand. Zijn dochter Ailien de Beer is in zijn voetsporen getreden en dirigeert het orkest nu. John de Beer was al enkele jaren ernstig ziek.

Over John de Beer

John de Beer, 18 maart 1952, begon op achtjarige leeftijd met Algemene Muzikale Vorming/Blokfluit en nam twee jaar later zangles. Dertien jaar oud begon hij met de studie saxofoon en een jaar later met de klarinet. John studeerde op het conservatorium in Groningen klarinet bij Reinier Hoogerheide met als tweede instrument de saxofoon. Compositie studeerde hij bij Willem Frederik Bon. Hij componeerde werken voor diverse bezettingen en tijdens zijn studie samen met Jacob ter Veldhuis de opera “Movements en Mottoballen”.

Met Ter Veldhuis richtte hij ook het kamermuziek ensemble “Massief” op waarmee zij naast eigen composities ook werken van andere moderne componisten uitvoerden. Sinds 1999 is hij voorzitter van NERV, de Nederlandse EnkelRiet Vereniging, en organiseert o.a. Conventies, Klarinetdagen en Masterclasses. Wereldwijd dirigeerde hij verschillende Clarinet Choirs tijdens festivals en concerten. Als gastdocent is hij verbonden aan de staf van de ClariSax Days in Italië, het Internationale Klarinet Festival in Hongarije en de Internationale Kamermuziekdagen in Noorwegen. Verder gaf de Beer masterclasses en cursussen in o.a. België, Engeland, Amerika, Noorwegen, Zwitserland, Rusland, Italië, Noorwegen, Japan, Australië, Denemarken en Slovenië.

Op zaterdag 20 januari wordt zijn leven gevierd om 12.30 uur in theater Kielzog in Hoogezand.