Muzikale presentatie in Glimmen over inspiratiebronnen en tophits

Nieuws:

Door: Redactie

Hein Bloemink (Haren de Krant) neemt u mee in de wereld van wonderlijke inspiratiebronnen, waaraan we grote wereldhits te danken hebben. Hoe kwam Mr. Blue Sky tot stand? En wat inspireerde Paul Simon voor Bridge over troubled water? Het wordt een avond vol verhalen en muziekfragmenten!

Woensdag 2 oktober

20.00 uur

Dorpshuis De Groenenberg, Glimmen

Toegang: 7,50 inclusief koffie of thee

Kaartjes via https://www.geboektinharen.com/event-details/hein-bloemink-brainwaves

(zoek programmaoverzicht – muziek)

Zie ook het bijbehorende boek: https://www.elikser.nl/brainwaves.htm