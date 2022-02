Na oproep: derde betrokkene bij incident op spoorbaan meldt zich

Door: Redactie

In Haren de Krant van deze maand staat een artikel over het incident op 29 januari, waar een scootmobiel pech kreeg op de spoorwegovergang Onnerweg. De bestuurder (85 jaar) werd uit zijn benarde positie gered door passanten toen er een trein aankwam uit de richting Assen. De lege scootmobiel werd aangereden, maar de bejaarde bestuurder bracht het er levend vanaf dankzij de hulp van Simen en Marloes Pfeiffer en Florian Drent. Maar er waren nóg twee mensen betrokken geweest bij de redding, en daarom riepen wij hen op zich ook te melden.

Rein Zwiersta uit Haren heeft gereageerd,want hij was één van de twee onbekenden. Hij erkent dat hij ’s avonds de slaap niet goed kon vatten na de gebeurtenis. Hij vertelt: “Op zaterdag 29 januari zagen een paar jongelui op de fiets en ik (wandelaar) een scootmobiel tot twee keer toe tot stilstand komen op de Zuid- Noord-spoorbaan aan de Onnerweg. Een van de jongens en ik sprintten er naar toe en probeerden de scootmobiel voort te duwen. Die stond op de rem en was niet in beweging te krijgen. We probeerden de berijder te bewegen zijn voertuig te verlaten. Toen dat na aandringen niet lukte hebben we hem min of meer uit de scootmobiel gesleurd, in veiligheid gebracht en overgedragen aan omstanders. We hebben toen geprobeerd om het voertuig van de spoorbaan af te krijgen. Inmiddels gingen de spoorbomen dicht en zagen we in de verte een intercity op hoge snelheid naderen. Het lukte ons om de scootmobiel, die nog steeds geblokkeerd was, juist naast de spoorbaan te krijgen. Niet ver genoeg: de scootmobiel ging ‘aan gort’.

De ongelukkige bestuurder werd opgevangen in een auto in afwachting van de politie. Verder hebben we met vereende krachten de brokstukken van de Noord-Zuid-spoorbaan gehaald. Gelukkig kwam er gedurende deze acties geen trein uit Haren. Tenslotte zijn we ons weegs gegaan. ‘s Nachts kon ik aanvankelijk de slaap niet vatten, het voorval ging met verschillende scenario’s door m’n hoofd. Ik heb me wel afgevraagd hoe het verder met de 85-jarige is gegaan.”

Hulde voor ook deze passant, die niet passief heeft toegekeken.

Foto: 112Groningen/Haren de Krant