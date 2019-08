Nachtelijke run rond Groningen Airport Eelde op 16 november: inschrijven kan nu.

Door: Redactie

De inschrijving voor de derde editie van de Mobility Service Airport Night Run is geopend. Groningen Airport Eelde en de naastgelegen bossen zijn wederom het decor van de bijzondere Night Run die op zaterdagavond 16 november plaatsvindt. Deelnemers kunnen kiezen uit een parcours van circa 5 km of 10 km. Nieuw dit jaar is de 3 km voor kinderen in de leeftijdscategorie van 8 tot en met 12 jaar. Na het succes van de afgelopen edities kunnen enthousiastelingen zich vanaf vandaag inschrijven via de website.

Deze bijzondere run is bedoeld voor deelnemers die meer beleving, spanning en vernieuwing willen ervaren tijdens een hardloopevenement. Diverse muziekpunten en verrassingselementen zorgen voor nog meer sfeer langs de routes. Deelnemers kunnen op de dag zelf kiezen of ze de 5 km of 10 km lopen.

Kids Run

Nieuw dit jaar is de Kids Run van 3 km voor kinderen in de leeftijdscategorie van 8 tot en met 12 jaar. ‘’Wij willen meer mensen in beweging brengen. Ook de jeugd willen we kennis laten maken met andere bewegingsvormen waarbij het draait om het creëren van een bijzondere loopbeleving’’, aldus Elske Dijkstra, organisator van Golazo Noord Nederland. Ouders of verzorgers kunnen tegen een gereduceerd tarief meelopen als begeleider. Daarnaast is het ook mogelijk voor (loop)groepen om zich in te schrijven en worden er speciale business numbers aangeboden voor het bedrijfsleven.

Mobility Service

De hoofdsponsor en tevens naamgever van het evenement is leasemaatschappij Mobility Service Nederland, gevestigd in een monumentaal pand tegenover Groningen Airport Eelde. Mobility Service Nederland is een extreem klantgerichte autoleasemaatschappij, met een sterke focus op elektrische auto’s

Commercieel directeur Hilda Boerma: “Een evenement dat mensen en bedrijven uit de omgeving op een unieke manier met elkaar verbindt. Als overburen leveren wij natuurlijk graag een bijdrage aan het stimuleren van de bedrijvigheid voor Groningen Airport Eelde. Na het succes van de afgelopen twee edities, is het voor ons een logische stap om voor de derde keer onze naam aan dit evenement te verbinden.”

Inschrijven

Inschrijven kan vanaf vandaag via www.airportnightrun.nl. Om de veiligheid op het vliegveld te waarborgen kunnen er een maximum aantal deelnemers meedoen. Wacht dus niet te lang met inschrijven. Alle deelnemers ontvangen tevens een headlight en unieke medaille.