Nachtwolk boven Haren door de lens van Ton Wester

Door: Redactie

Ton Wester uit Haren stuurt ons deze foto. Hij heeft een zgn. nachtwolk vastgelegd, die hij waarnam.

Dit zegt Wikipedia hierover: “Lichtende nachtwolken zijn een soort wolken die voorkomen op ongeveer 75 tot 85 kilometer hoogte, veel hoger dan gewone wolken, die hooguit zo’n 20 kilometer hoogte bereiken. Na zonsondergang weerkaatsen die hoge wolken nog een tijd zonlicht. De gewone wolken, die we meestal zien, steken daar donker bij af en kleuren na zonsondergang eerst rood en vervolgens donkergrijs. De lichtende nachtwolken blijven dan wit, geel-oranje of lichtblauw. De sterren blijven in deze dunne wolken zichtbaar.”

Foto: T. Wester, 28 juni Noordwillemskanaal