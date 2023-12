Nalatenschap schilder Auke Hofstee te koop op 9 december

Door: Redactie

De in april overleden oud-treinconducteur Auke Hofstee (1930-2023) liet honderden kunstwerken na, die hij trouw bewaarde in zijn appartement in zorgcentrum De Brink in Helpman. Hofstee woonde vele jaren in Glimmen (Huize Weltevreden) waar hij ook nog heel productief was. Op zijn eigen uitdrukkelijke verzoek wordt zijn werk nu verkocht voor een goed doel (onderzoek naar dementie).

Op 9 december kunnen kunstliefhebbers op zoek gaan naar betaalbare verborgen kunstschatten in de voormalige kerk De Ark aan de Helperbrink in Groningen. Daar zullen meer dan 200 werken (en beeldjes) op tafels liggen in verschillende prijscategorieën. Hofstee was een begenadigd kunstenaar, die tot aan zijn 92e nieuwe technieken uitprobeerde. De stijl van zijn werken: realistisch, van landschappen tot stillevens. Het gaat om olieverf, aquarellen, tekeningen en beeldjes. Wie iets wil kopen kan de werken tegen contante betaling direct meenemen.Veel (maar niet alles) is al gelijst of in passe partout gezet.

Wie hij was

Treinconducteur Auke Hofstee had tijdens het werk altijd een schetsboek met potloden bij zich als hij op de trein stapte. Moest hij tijdens een reis wachten, dan kwamen ze tevoorschijn. Menige schets heeft hij gemaakt tijdens het reizen op de balkons van treinstellen waar hij kaartjes controleerde. Ieder werk heeft een verhaal en Hofstee kon die verhalen boeiend vertellen. Marjan Spelbrink (schrijfster) en Emilio Veendorp (beeldend kunstenaar en grafisch vormgever) hebben in 2019 over Auke Hofstee een boek geschreven om de kunstenaar (en zijn werk) te eren.

Verkoop: 9 december 10.00-15.00 uur, De Ark (naast ZINN locatie De Brink), Groningen.