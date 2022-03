Namen & Gevels – Het verhaal achter Kromme Elleboog 33, Haren Naam: “Archangelica”

Nieuws:

Door: Redactie

Engelien Hanzens en haar man wonen hier al 32 jaar, maar de naam staat nog maar pas op hun gevel. Het is de Latijnse benaming van de plant Engelwortel en betekent letterlijk ‘aardengel’. Het is een directe verwijzing naar de bewoonster die aan huis een praktijk voor astrologisch werk heeft.

Over de genoemde plant wordt wel gezegd: de engel die hemel met aarde verbindt. En dan kom je al dicht in de buurt van haar visie op astrologie. Engelien zegt dat onze geboorteplaats en de stand van de planeten op het moment van geboorte bepalend zijn voor de ‘blauwdruk’ van ons bestaan. Ze zegt niet dat ons leven in die blauwdruk is uitgestippeld, maar dat het kennen van die blauwdruk wel inzicht kan geven in jezelf. Vrij vertaald: als keuze A heel dicht bij jezelf is, maar je omgeving dwingt je tot keuze B, dan kun je daar last van krijgen. Wie zijn horoscoop laat trekken en deze laat toelichten door een astroloog, kan daar baat bij hebben.

Archangelica, de verbinder tussen hemel en aarde dus. De naam op de gevel heeft in haar kennissenkring wel vragen opgeroepen, maar Haren de Krant was de eerste ‘vreemdeling’ die naar de betekenis kwam vragen, en dat vond Engelien erg leuk.