Natuurexcursies in Haren nu online

Nieuws:

Door: Redactie

Via Local Nature Guide kan men sinds kort het meest complete en diverse aanbod van activiteiten in de natuur vinden. Het platform startte in 2020 met 75 zelfstandige natuurgidsen, maar toont sinds deze maand ook honderden activiteiten van grote natuurorganisaties in heel Nederland. Specifiek voor Activiteiten in Haren is er nu een handig overzicht van alles wat er te doen is in de lokale natuur.

“Er is ongelooflijk veel aandacht voor de natuur en iedere dag worden er tientallen mooie activiteiten in Nederland georganiseerd. Helaas zijn ze niet altijd makkelijk te vinden. Met Local Nature Guide willen we ervoor zorgen dat juist ook die lokale natuuractiviteiten de aandacht krijgen die ze verdienen.”, vertelt mede-oprichter Erik van Bemmel.

Juist daarom is er nu een overzichtspagina gemaakt met alle Natuuractiviteiten en natuurgidsen in de buurt van Haren. “Het aanbod groeit razendsnel en iedere dag worden er tientallen nieuwe activiteiten aan het overzicht toegevoegd. Het grote doel is om alle natuurexcursies van Nederland te tonen, zodat natuurliefhebbers altijd weten wat er in de buurt te doen is.” Via de nieuwsbrief kun je wekelijks een overzicht krijgen van alle nieuwe activiteiten die in Haren georganiseerd worden. Daarnaast worden er ook lokale natuurgidsen getoond die de regio echt kennen. We zien dat daardoor de vraag naar unieke natuur uitjes met familie, vrienden of werk ook erg toeneemt.

Ontdek lokale natuur met Local Nature Guide

Local Nature Guide heeft het grootste en meest diverse aanbod van activiteiten in de natuur van Nederland. Op basis van plaats, datum, beschikbaarheid, beoordelingen en interesses kies je altijd een natuurexcursie die bij je past. Kijk maar eens op https://localnatureguide.com/nl/haren