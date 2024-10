Nest met Aziatische hoornaars geruimd in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

De Aziatische hoornaars zijn ongewenst vreemdeling. Arnold ’t Hart (imker) meldt dat er een nest is geruimd in Haren.

Door Arnold ’t Hart

Toch nog hoornaars….

Begin oktober leek het erop dat we dit jaar in onze omgeving nog geen Aziatische hoornaars zouden zien. De hele zomer heb ik steeds lokpotjes in de tuin gezet om te checken of er van die wespen op af zouden komen. Nee dus. Trouwens ook weinig andere wespen. Af en toe een Europese hoornaar en wat gewone wespen. In Hoogezand, Veendam en ook in het veel noordelijkere Kloosterburen zaten ze wel. Dan zullen we hier ze volgend jaar wel zien.

Maar dan…. als contactpersoon voor onze imkers kwam er bij mij een appje binnen. Er was een Aziatische hoornaar gespot in Harenermolen. Gecontroleerd door deskundigen met foto’s en de locatie. Daar moeten we werk van maken. Want in het nest, dat daar ergens aanwezig is, zitten jonge koninginnen die straks een rustig plekje zoeken om te overwinteren om in het voorjaar een nieuw nest te beginnen. Uit één nest kunnen tientallen tot honderden jonge koninginnen uitvliegen… Zonder overdrijving hadden we kans op meerdere nesten in de buurt.

Voor ons, als imkers, zijn deze hoornaars een bedreiging maar ook voor de biodiversiteit in zijn geheel. We hebben er belang bij om dit nest zo snel mogelijk te vinden en op te laten ruimen. Wij doen een groot deel van het zoekwerk en de provincie zorgt voor het ruimen.

Een van onze leden is op de eerste vindplaats in Harenermolen gaan posten en zag al gauw verschillende Aziaten op de druiven in de tuin van de melders. Met een potje heeft hij er een aantal gevangen en met een speciaal hulpmiddel een merkje op het borststuk van deze wespen gezet. Dan kun je zien of ze weer terug komen en hoe lang ze daar over doen. Ook letten we op de richting die ze kiezen als ze weggaan richting nest.Na verloop van tijd was er een wesp die steeds terug kwam en er steeds vier minuten voor nodig had om heen en weer te vliegen. Dat betekende dat het nest op drie- à vierhonderd meter afstand zou kunnen zitten.

Bruikbare informatie. Daarmee kon de deskundige vooruit. Er werd een redelijk grote en sterke wesp gevangen en die kreeg een heel klein zendertje aangemeten. Toen ze daar wat aan gewend was werd ze losgelaten en gevolgd met een antenne en een ontvanger waarop een piepsignaal te horen was. Na iets meer dan een kwartier was het bingo. In een boom, ongeveer 15 meter hoog, was het nest zichtbaar. Een bol ter grootte van een flinke basketbal. En hoe nu verder?

De volgende middag zou de expert terugkomen met een hoogwerker om het nest uit de boom te halen. Door omstandigheden werd het later en later. Om 19.15 uur arriveerde de hoogwerker in het donker. Ondanks dat ging het vrij snel. De mannen maakten zich klaar. Dikke beschermende pakken aan, de hoogwerker stabiliseren, zaag en box mee en omhoog. Vanaf de grond kon je niet zien wat er boven in de boom gebeurde maar na tien minuten waren ze beneden met het nest in een grote plastic box. Die werd nog even met Duck tape verzegeld. Om even voor acht uur reed de hoogwerker het terrein af op weg naar nog een klus!! De box zou in de diepvries gaan waar de wespen door de kou bevangen zouden doodgaan. Jammer voor hen maar goed voor onze bijen, hommels en alle andere nuttige insecten die hier wel thuis horen. Want deze hoornaar hoort in Azië thuis.

Mocht je een Aziatische hoornaar spotten, dan kun je me bellen. Melden op waarneming.nl (Aziatische hoornaar (vespa velutina) is ook prima.

Arnold ’t Hart – 06 42848784