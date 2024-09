Niet dromen maar doen: Plannen voor zwemvijver in Glimmen

Door: Redactie

In Glimmen wordt door particulieren gewerkt aan plannen voor de aanleg van een natuurlijke zwemvijver. Daarbij wordt het bos van Appelbergen genoemd als mogelijke locatie, met een knipoog naar het vroegere natuurzwembad ‘Appelbergen’ dat in de jaren 70 werd gedempt. Jochem Durenkamp is één van de bedenkers.

In een professionele brochure wordt een zwemvijver beschreven die past bij de ecologische, sportieve en recreatieve ambities van Glimmen. Een zwemvijver zou ‘bijdragen aan biodiversiteit en de sociale cohesie in het dorp’. In het ambitieuze plan wordt gesteld dat een zwemvijver (van ongeveer 20 meter lang) goedkoper is in aanleg en onderhoud dan een zwembad en past in de groene omgeving. De zwemvijver zal deels bestaan uit moeras en voor 60-70% uit zwemwater.



Schaatsen

De locatie staat nog niet vast, waar als het even kan willen de vrijdenkers in de winter op de zwemvijver schaatsen, zodat het dorp er ook een natuurlijke ijsbaan bij krijgt. Om het idee nu verder te brengen, wordt gezocht naar mensen die willen helpen de droom te realiseren. Daarbij zoekt men expertise, maar vooral daadkracht. Men zoekt mensen met verstand van vergunningen, subsidies, aanleg en onderhoud en natuurlijk met contacten in het dorp Glimmen.



Kosten

In het plan staat zelfs een globale begroting, die uitgaat van subsidies en zelfwerkzaamheid van dorpelingen. Voorlopig gaat men uit van directe kosten 67.500 euro. Die wil men dekken met subsidies (50.000), sponsoring (10.000) en crowdfunding (7.500).



Plan

In het stappenplan wordt in het beste geval gewerkt aan oplevering in de zomer van 2025. Jochem Durenkamp zegt op het idee gekomen te zijn omdat hij zelf graag zwemt, maar in zijn eigen dorp nergens terecht kon. Hij heeft in een appgroep het idee van een zwemvijver genoemd en daar kwam positieve respons op. “Met een groepje van vijf mensen hebben we het eerste plan uitgewerkt”, zegt hij. “We hopen dat mensen met goede ideeën zich bij ons willen aansluiten.” Belangstellenden kunnen hem bellen of appen: 06-24233551.



Door AI impressie gemaakt