Nieuw boek over de oorlog van Sipke de Wind

Onderzoeker Sipke de Wind schreef al over de oorlogsjaren in Haren en nu verschijnt zijn nieuwe boek.

Het nieuwe boek ‘Groningen Duitse garnizoensstad 1940 – 1945’ ligt vanaf 8 november klaar om besteld te

worden. Het boek telt 316 pagina’s en is rijk geïllustreerd. Veel over de Duitsers die hier hebben

gewerkt en verbleven. Wat ze deden en hoe het garnizoen zich na de invasie spectaculair uitbreidde. Iets wat weer gevolgen had voor de

bevolking. Aan het eind van de bezetting zat de stad overvol met allerlei vluchtelingen aan het eind van haar krachten. Maar de Duitsers namen hun maatregelen om de stad te gaan verdedigen.

De verkoopprijs is 24,50 euro.

Het boek is te bestellen op de volgende link:

http://www.sdwboeken.nl/contact/