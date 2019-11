Nieuw concept: Sinterklaas wordt zaterdag bij Dorpskerk onthaald

Door: Redactie

Sinterklaas overnacht geregeld in de Dorpskerk van Haren. Zo ook in de nacht van vrijdag op zaterdag a.s. Daarom zal Rineke Regelaar hem zaterdag persoonlijk ophalen uit de toren van de Dorpskerk aan de Rijksstraatweg. Naar verwachting zal dat om 13.35 uur zijn. Ouders en kinderen doen er goed aan om daar op zijn entree te wachten.



Zaterdag 23 november om 13.30 uur begint de intocht van Sinterklaas en zijn zestig Pieten in het centrum van Haren. Als vanouds zal de optocht om 13.30 uur het dorp binnenrijden vanaf de rotonde Julianalaan. Maar toch zal het allemaal ‘net iets anders gaan’ dan anders. Sinterklaas zal om 13.30 uur nog niet te zien zijn. Hij verblijft dan nog in zijn werkkamer in de Dorpskerk van Haren. De Pieten zullen in optocht naar de Dorpskerk lopen en alle aanwezige kinderen meenemen in een vrolijke stoet. Dan zal Rineke Regelaar de kerkdeur openen, waar (hopelijk) Sinterklaas tevoorschijn zal komen. Rond 14.45 uur is er een korte voorstelling op het podium Raadhuisplein. De intocht wordt ieder jaar georganiseerd door de commissie Intocht Haren, samen met Ondernemend Haren.

Een week later, zaterdag 30 november, is Sinterklaas met zijn Pietenploeg van 10.00-16.00 uur in de Dorpskerk van Haren. Dat is zijn vaste logeeradres en tevens werkkamer.