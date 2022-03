Nieuw oorlogsmonument Haren

Nieuws:

Het monument nabij de ingang van de Dorpskerk is in 1949 opgericht ter herinnering aan de inwoners van Haren die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen. In de afgelopen decennia hebben Harense onderzoekers, vooral Wil Legemaat, veel kennis vergaard over de oorlogsslachtoffers. Geïnspireerd door het indrukwekkende werk van mevrouw Legemaat, zet het 4 Mei Comité Haren het historisch onderzoek naar de slachtoffers voort. Het Comité heeft besloten tot een nieuw monument, omdat het onderzoek heeft geleid tot nieuwe namen van slachtoffers die recht hebben op een plaats op het monument. Daarnaast wil het Comité recht doen aan de wens om namen van familieleden apart te noemen op de gedenksteen.

Naast een nieuwe gedenksteen bij de Dorpskerk, komt er ook een digitaal monument op haren4045.nl. Op deze website zullen de levensverhalen, foto’s en adressen van onze omgekomen dorpsbewoners worden vermeld.

Oproep

Het 4 Mei Comité zou graag familieleden en (oud-)inwoners van Haren willen betrekken bij de totstandkoming van het nieuwe monument. Wij nodigen u van harte uit om contact op te nemen als u familie bent en/of informatie heeft over een of meer van bovenstaande 74 slachtoffers.

Mocht u het vermoeden hebben dat de lijst met namen fouten bevat of niet compleet is, dan horen wij ook heel graag van u.

Telefoonnummer: 050 – 40 63 111

E-mail: info@haren4045.nl

De voorlopige namenlijst voor het nieuwe monument.

Het 4 mei Comité heeft de wens, de namen op het monument te zetten waaronder zij in ons dorp bekend waren. Dat zal in sommige gevallen de roepnaam zijn. Op het digitale monument komen uiteraard alle volledige namen. Het getal achter elke naam is de leeftijd van het slachtoffer.

Wouter Althuis 20

Bella Barentz-de Jong 46

Isaäc Barentz 51

Clasina Bennema-Burger 56

Tinus Berends 22

Jan Beukema 19

Gretha Blocq-Stork 37

Elias Blocq 33

Benny Blocq 10

Freddy Blocq 4

Kars Boer 42

Dirk Bos 57

Wildrik Bos 59

Cornelis Burema 20

Hendrik Bus 38

Clara van Coevorden 12

Simon Cohen 55

George van Dam 23

Jan Droppers 26

Jentje Eizinga 24

Ane Fokkens 25

Corrie Goes 26

Carel Hovingh 22

Jan Iwema 21

Reint Jansen 41

Willem Kamp 44

Anneliese Kottek-Loeb 35

Salomon Kottek 50

Jurjen Kruizinga 32

Line van der Lijn-Lorjé 32

Leon van der Lijn 38

Elise van der Lijn 9

Careltje van der Lijn 6

Félicie van der Lijn 1

Johan van Meurs 56

Jo Moerman 25

Derk Mulder 25

Menco Mulder 21

Hendrik Nagel 39

Rosa Nathans-Rosenbaum 51

Salomon Nathans 53

Simon Nathans 21

Ephraïm Nathans 19

Willy Niemeijer 37

Gerard Oosting 27

Claas Rooda 34

Jan Siks 24

Elisabeth Slomper-Mok 30

Herman Slomper 33

Betty Slomper 8

Marcel Slomper 6

Wilhelmus van Sluijs 26

Jafen Hendrik Tepper 21

Charles Ubbens 53

Eemke van der Veen 42

Jacob Venema 21

Adriaan Voorsmit 44

Fokkelina Vrieling-Plet 49

Godert Walter 32

Roelof van Weerden 46

Ruth Weile 15

Lothar Weiss 29

Pieter Wierenga 59

Janette Wolff-Wolff 45

Hermann Wolff 51

Adolf Wolff 24

Siegbert Wolff 23

Werner Wolff 20

Louis Wolff 15

Ewald Wolff 13

Philip Zadoks 43

Voorts is er nog een naam die mogelijk aan de lijst moet worden toegevoegd, maar waarover nog onduidelijkheid is:

Maria Kolle (of Kollé) woonde in Haren, maar overleed op 24 februari 1945 in Amersfoort op 37-jarige leeftijd. Of Maria overleed als gevolg van oorlogshandelingen weten we nog niet. Haar ouders waren Jakobina Lodewijks (1865-1933) en Egbert Kolle (1865-1960). Egbert Kolle, destijds 80 jaar, woonde in 1945 ook in Haren.