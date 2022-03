Nieuwbouw ambachtelijke bakkerij in Glimmen uitgesteld

Nieuws:

Door: Redactie

Steffie Herbrink van bakkerij Stoet mag rekenen op een grote schare fans van haar brood. In Glimmen werden haar plannen om een bakkerij met winkel te bouwen aan de Rijksstraatweg met enthousiasme begroet. Nu bakt en verkoopt zij nog in haar huis aan de Viaductweg in Haren en levert brood via uitgiftepunten.

De bouw op het perceel waar drie jaar geleden Flora en Fauna de deuren sloot, is uitgesteld door de sterk gestegen bouwkosten. Ze moet pas op de plaats maken, gaat deels weer ander werk doen, maar blijft ook brood bakken en verkopen op haar huisadres. Zie ook www.bakkerijstoet.nl