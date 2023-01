Nieuwe energie in pand Autoservice Vanderdong

Nieuws:

Door: Redactie

Aan Felland-Noord klinkt de naam Autoservice Vanderdong bij Harenaars vertrouwd in de oren. Decennialang was dit bedrijf in Haren gevestigd, eerst (1947) aan de Jachtlaan en sinds 2000 aan het Felland-Noord. Na het overlijden van eigenaar Albert Vanderdong (2015) was het opvallend stil op deze locatie, maar daar komt nu verandering in.

De eigenaren van Autohûs Haren, Jelle Bouma en Anne van Lohuizen, hebben deze maand namelijk het pand betrokken en zij gaan daar starten onder de naam Autoservice Haren. De monteurs blijven op deze locatie werken. Nieuwe energie en hoge ambities, zoals de mannen van Autohûs in Haren sinds een jaar aan de dag leggen, zal dus wat hen betreft ‘overwaaien’ naar locatie even verderop. Jelle Bouma zegt dat de twee bedrijven elkaar zeker zullen versterken, maar dat ze beiden hun eigen gezicht zullen krijgen. “Belangrijk is dat mensen er auto’s van alle merken in onderhoud kunnen geven, daar is grote behoefte aan”, zeggen de twee ondernemers.