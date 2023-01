Nieuwe hoofdtrainer voor VV Haren

Door: Redactie

Met ingang van het seizoen 2023-2024 wordt Henk de Koe hoofdtrainer van de zaterdagselectie van VV Haren. Het VV Haren zaterdag 1 team speelt op dit moment in de

vijfde klasse en heeft nog zicht op een promotie naar de vierde klasse.

Henk de Koe is geen onbekende in het noorden van het land en heeft zijn sporen als voetballer én trainer verdiend, in de vorm van diverse kampioenschappen en promotie naar

hogere klassen. In de afgelopen 30 jaren was hij hoofdtrainer bij o.a. Velocitas, De Vogels, SC Stadspark, VVK en FVV.

Afgelopen twee seizoenen heeft VV Haren zaterdag 1 een mooie ontwikkeling doorgemaakt

onder leiding van Ahmad Mohamed (Mo).



Henk de Koe bezegelt de samenwerking met een handdruk, rechts voorzitter Willem Kant.