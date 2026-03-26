Nieuwe luchtvaarmaatschappij en nieuwe bestemming vanaf Groningen Airport eelde

Gedurende het winterseizoen (oktober 2026 t/m maart 2027) vliegen reizigers vanaf Groningen Airport Eelde (GAE) rechtstreeks met airBaltic naar het populaire Tenerife. De eerste vlucht vertrekt op 29 oktober en boekingen zijn nu geopend.

Met de toevoeging van Tenerife spelen airBaltic en diverse Nederlandse reisorganisaties in op de groeiende vraag naar winterzonbestemmingen. Tenerife staat bekend om haar aangename klimaat en het brede toeristische aanbod. De Letse luchtvaartmaatschappij airBaltic zal vanaf eind oktober elke donderdag vanaf haar nieuwe basis op Tenerife naar GAE vliegen.

“Wij zijn blij dat we Tenerife kunnen toevoegen”, vertelt Tom Roek, routeontwikkelaar GAE. “Tenerife is een erg populaire bestemming en in airBaltic en verschillende reisorganisaties, hebben we sterke partners gevonden om deze route succesvol te maken.”