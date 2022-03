Nieuwe woningen Windeweg opgeleverd, de aanloop was lang. Waar is nu nog plaats voor nieuwbouw?

Door: Redactie

Maandag krijgen de bewoners van de herbouwde Woonborg-huurwoningen aan de Windeweg de sleutel. Dan keren ze terug naar de plek waar ze 40 jaar woonden. Maar wel in een gloednieuw huis dat helemaal up-to-date is. Levensloopbestendig, nul op-de-meter, gasloos, aardbevingsbestendig en voorzien van slimme woonhuis technologie.

In de week van 14 maart levert woningcorporatie Woonborg in totaal 16 nieuwe sociale huurwoningen op in Oosterhaar. De nieuwe woningen staan vlak achter het winkelcentrum. Ze maken deel uit van een intensief wijkvernieuwingstraject in het hart van Oosterhaar, waarvan het Medisch Centrum en het winkelcentrum ook onderdeel uitmaakten. Sinds 2017 zijn alle 68 nieuwe sociale huurappartementen bewoond. “En volgend jaar verwachten we ook de sleutels uit te geven van de laatste 16 huurwoningen die hiernaast gebouwd gaan worden. Allemaal met een sociale huur,” vertelt Christian van Wijhe, manager projecten bij Woonborg. “Onze terugkerende huurders dachten mee over woningtypes, het ontwerp en de indeling van de woning. Dat is bij Woonborg gebruikelijk.”

Meer sociale huurwoningen en energietransitie

De gemeente Groningen heeft een groot tekort aan sociale huurwoningen. In het populaire Haren is de gemiddelde wachttijd meerdere jaren. Na de zomer wordt een ander nieuwbouwproject van Woonborg in Oosterhaar opgeleverd: Het Perron, vlakbij het treinstation. Daar worden 31 sociale huurappartementen gerealiseerd. Woonborg is met de gemeente op zoek naar extra locaties in Haren om het aantal sociale huurwoningen de komende jaren te vergroten. Ook wil de gemeente in 2035 van het gas af zijn.

Zoeken naar plek

In een interview met Haren de Krant zegt directeur Esther Borstlap van Woonborg dat zij de Hortus een goede locatie zou vinden om te onderzoeken. Ze wil immers de komende vijf jaar 100 woningen bouwen. Als directeur van woningcorporatie Woonborg voelt zij de enorme druk op de woningmarkt. Lange wachttijden voor een huurwoning. Zij wil zich in Haren gaan inzetten voor de bouw van honderd nieuwe woningen de komende vijf jaar. “En dan heb ik het over sociale huurwoningen”, zegt ze. “Als je wilt bouwen zul je alle denkbare locaties moeten onderzoeken en daar hoort wat mij betreft de Hortus ook bij.”

Na magere jaren

Om de woningnood op te lossen moet er worden gebouwd, zegt Borstlap: “Daarbij denk ik ook aan levensloopgeschikte woningen voor ouderen, zodat er grote woningen in Haren beschikbaar komen voor jongere generaties met gezinnen.” Ze zegt dat Woonborg na moeilijke jaren nu weer sterk genoeg is voor investeringen. “Rond 2013 waren het lastige jaren. We zaten we in een economische crisis en een vertrouwenscrisis in de woningcorporatiesector met daarna een parlementaire enquête en de invoering van de verhuurdersheffing tot gevolg. Dat is een belasting voor woningcorporaties, die ons ieder jaar 3 miljoen euro heeft gekost. Dat ging uiteindelijk ten koste van renovatie en nieuwbouw. En daar ondervonden dus onze huurders nadeel van. Gelukkig lijkt het erop dat deze verhuurheffing afgeschaft wordt en krijgen we weer ruimte.”

Achtertuin

Nu de financiële zorgen voorbij zijn durft Borstlap haar ambitie uit te spreken: honderd nieuwe woningen in Haren de komende vijf jaar. Maar ze snapt ook dat het lastig wordt om bouwgrond te vinden. “Het is gebruikelijk dat iedereen van mening is dat het woningtekort moet worden opgelost, maar niet in de eigen achtertuin”, zegt ze. Niet als een verwijt, maar als een constatering. “Toch moeten we inzien dat onze woonomgeving niet maakbaar is. We moeten accepteren dat sommige ontwikkelingen in je nadeel kunnen zijn. Ik zeg wel eens: soms is iets niet goed voor jou, maar voor allen beter.” Onder dit motto vindt Borstlap dat de gemeente best mag kijken naar locaties die in eerste instantie op bezwaren zullen stuiten, zoals de Hortus.