Nieuws: Nieuwe huurder pand Bakker Bart: DE KOFFIEWINKEL

Door: Redactie

De Rijksstraatweg in Haren krijgt er een trekpleister bij. DE KOFFIEWINKEL van Arnold Nuver (nu nog aan de Meerweg) gaat de komende zomer verhuizen. Nuver zegt veel meer ruimte nodig te hebben voor zijn winkelactiviteiten (inclusief internationale online verkoop). Hij is gespecialiseerd in koffie en in koffiemachines en heeft zijn bedrijf sinds de start in 2009 alleen maar zien groeien.

In 2014 breidde hij de winkel aan de Meerweg al uit, maar liep ook daar tegen beperkingen aan. “Ik heb overwogen om mijn zakelijke activiteiten naar een industrieterrein te verplaatsen, maar dat vind ik eigenlijk geen goede optie. Zowel de particuliere als de zakelijke klanten willen het gevoel hebben op het allerbeste adres te zijn voor deze producten. En in onze winkel is alle kennis en vakmanschap aanwezig. Daarom is het pand aan de Rijksstraatweg voor ons ideaal. Het is een zichtlocatie en bovendien is het veel groter dan ons huidige pand. We gaan er nog een aantal meters achteraan bouwen, zodat er genoeg ruimte is voor de winkel, kantoor en magazijn.”

Nuver denkt dat in de zomermaanden verbouwd kan gaan worden en dat hij op zijn nieuwe plek in oktober kan heropenen. “Er komt daardoor aan de Meerweg een mooie winkelruimte vrij, waar iemand direct in kan beginnen. Ik hoop dat zich daarvoor snel een liefhebber zal melden”, zegt Arnold Nuver.

Foto: In het nu nog lege pand.

Foto: (onder) Arnold Nuver in DE KOFFIEWINKEL.