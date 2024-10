Nog tot 12 oktober: expositie illustratoren van kinderboeken

Nieuws:

Door: Redactie

Tijdens de Kinderboekenweek (2 – 12 oktober) exposeren 2 illustratoren van kinderboeken een aantal tekeningen die ze in samenwerking met de bekende (Groningse) kinderboekenauteur Tjibbe Veldkamp maakten, in de Forum Bibliotheek in Haren.

Het gaat om Kees de Boer, die o.a. Agent en Boef en Tim op de tegels illustreerde, en om Wouter Tulp, die o.a. bij Handje en De Coole Cowboy illustraties maakte.

De expositie is midden in de kinderafdeling van de Bibliotheek te zien. Je kunt daar ook zien hoe dergelijke tekeningen en schilderijen tot stand komen. Alle boeken van Tjibbe Veldkamp, maar ook andere boeken die Kees de Boer en Wouter Tulp geïllustreerd hebben, liggen op een speciale tafel.