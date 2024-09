Noordlaren Muziek concert en taart op 22 september

Nieuws:

Door: Redactie

Openingsconcert van Noordlaren Muziek, 22 september.

Allstar Trio: Izaline Calister (zang), Ed Verhoeff (gitaren) en Angelo Verploegen (flugelhorn)

met in de pauze de traditionele taartproeverij!

Datum: zondagochtend 22 september 2024, aanvang 10.30 uur,

in de Bartholomeuskerk, de dorpskerk van Noordlaren

De Nederlands-Antilliaanse singer-songwriter en performer Izaline Calister is een grootheid, die in 2009 de Edison voor World Music won

met haar album Speranza. Haar muziek is een fusie tussen de traditionele muziek van haar geboorteland Curaçao en jazz met Afro-Caribische invloeden.

Sinds 10 jaar werkt zij met Ed Verhoeff. Deze gitarist verschijnt regelmatig met superlatieven in de media. Zij beiden bouwden hun samenwerking uit tot een trio met trompettist

Angelo Verhoeven. Zijn warme, steeds herkenbare klank geeft de juiste aanvulling aan het hechte samenspel van dit swingend Allstar Trio.

Noordlaren Muziek heeft de traditie ontwikkeld om jaarlijks in de ruime pauze van het openingsconcert

een taartproeverij te organiseren.



Zondagochtend 22 september 2024, 10.30 uur

Bartholomeuskerk – Lageweg 8, Noordlaren

Toegang: € 17,50. Jeugd t/m 12 jaar € 5,00

inclusief een taartproeverij met een kop koffie/thee in de pauze in het tegenover de kerk gelegen dorpshuis De Hoeksteen

KAARTEN RESERVEREN:

Reserveren en betalen van kaarten voor onze concerten: ga naar de website

www.geboektinharen.com

Mail: noordlarenmuziek@gmail.com

.

Relevante websites:

www.noordlarenmuziek.nl

www.geboektinharen.com

www.izalinecalister.com

www.edverhoeff.com

www.jazzhelden.nl/action/front/portrait?biography=&name=Angelo+Verploegen