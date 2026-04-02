Nu ook in Glimmen: Meezingcafé op 17 april

Nieuws:

Door: Redactie

Paul Bosma uit Glimmen laat weten dat in Dorpshuis De Groenenberg een Meezingcafé zal plaatsvinden op 17 april. Het concept zou elders al succesvol zijn en wordt nu in Glimmen uitgeprobeerd onder het motto: Livemuziek, samen zingen en een hoop gezelligheid.

Het evenement vindt plaats op 17 april a.s. van 20:00-22:00 uur

In de toelichting schrijven de initiatiefnemers: “Livemuziek, heerlijke evergreens en een hoop gezelligheid. Jong en oud zingt uit volle borst mee met nummers van

bijvoorbeeld Ede Staal of The Rolling Stones. Het Meezingcafé in de Groenenberg wordt begeleid door een of meerdere ervaren muzikanten. De songteksten worden op

een groot scherm geprojecteerd en de bar is geopend. Loop gerust even binnen of blijf wat langer voor een gezellig en muzikaal uitje. De toegang is gratis!

Het Meezingcafé op 17 april staat onder muzikale begeleiding van Jan Kolkman. Het thema van deze avond luidt ‘Lente’.