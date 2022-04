Oekraïense Sandra Koval kreeg mooie aanbiedingen na artikel in deze krant (met update)

Door: Redactie

Het verhaal over de vlucht van Sandra Koval (21) uit Charkov naar Haren, heeft veel lezers geraakt. Dat blijkt uit reacties en daarbij waren ook concrete aanbiedingen voor een baan. Zoals in het artikel was te lezen hoopte Sandra (4ejaars student Geneeskunde) op een baan in de zorg.

De redactie ontving concrete aanbiedingen en heeft die doorgestuurd naar de vluchtelinge, die in het Nesciohotel verblijft. Verschillende horecabedrijven wilden haar een baan aanbieden, maar er waren ook drie werkgevers in de zorg die kansen voor haar zagen. Een instelling voor ouderenzorg in Haren reageerde, een vereniging van vrouwelijke artsen en als eerste hadden Harense huisartsen gereageerd. Die zagen kansen om Sandra’s ondersteuning te vragen bij het leveren van huisartszorg aan mensen die in het Nesciohotel verblijven. Zo zou zij een rol kunnen spelen bij het aanleggen van medische dossiers, waarmee huisartsen verder kunnen in het bieden van zorg.

Het lijkt erop dat de huisartsen in samenwerking met de gemeente Groningen deze jonge Oekraïense werk kunnen bieden, waar iedereen baat bij heeft. De afspraken moeten nog definitief worden gemaakt. Wordt vervolgd.

Update vrijdag 17 uur: Het UMCG heeft zich gemeld met het aanbod om Sandra te helpen haar studie aan de RUG te kunnen voortzetten. Het wordt steeds interessanter.



Lees het verhaal: https://www.harendekrant.nl/nieuws/sandra-koval-vluchtte-voor-de-bommen-op-charkov-en-zoekt-nu-werk-in-haren-tips-welkom/