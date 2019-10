Ondanks leerlingenstop toch inloopochtend bij de Peter Petersenschool

Nieuws:

Door: Redactie

De Peter Petersenschool (PPS) in Haren is de afgelopen jaren enorm snel gegroeid. Van acht stamgroepen naar de huidige dertien stamgroepen in een kleine vier jaar tijd.

Om de kwaliteit van het jenaplanonderwijs in relatief kleine stamgroepen te kunnen blijven waarborgen is er sinds 2018 een leerlingenstop van kracht. Deze gold in eerste instantie voor de groepen 2 t/m 8, maar is helaas eind vorig schooljaar ook voor nieuwe kleuters van kracht geworden. Voor kinderen die in 2019 en 2020 vier jaar worden is er helaas momenteel geen plaats meer.

Dit betekent dat de school pas weer plek heeft in 2021 voor kinderen die dan vier jaar worden. Ouders van kinderen die ouder zijn en toch interesse hebben worden komen op een wachtlijst.

Toch inloopochtend

Desondanks is er nog steeds een grote belangstelling voor de school. Daarom blijft de PPS open inloopochtenden organiseren. De ideale mogelijkheid om de Peter Petersenschool ‘in bedrijf’ te zien en kennis te maken met het jenaplanonderwijs in de diverse stamgroepen.

16 oktober

Op woensdag 16 oktober aanstaande is er weer de mogelijkheid om tussen 9 en 11 uur vrijblijvend de school binnen te lopen. Bovenbouwkinderen van de PPS verzorgen dan rondleidingen door de school en ouders, teamleden en directie zijn aanwezig om aanvullende informatie te geven of vragen te beantwoorden.

Meer informatie over de school is overigens te vinden op de website: www.jenaplanschool.nl/pps

Informatie over jenaplanonderwijs in het algemeen is te bekijken via de volgende link: https://youtu.be/_XqfJKk6aaw

De Peter Petersenschool is gevestigd aan de Rummerinkhof 6B in Haren.