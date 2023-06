Ondernemersavond bij SNS bank Haren: Fouten maken?

Nieuws:

Door: Redactie

Fouten maken als ondernemer? Leer hoe je kunt leren van je fouten. Marcel Doornbos van SNS bank Haren: “Iedere ondernemer maakt fouten. Dat gebeurt nu eenmaal soms als je vernieuwt en grenzen verlegt. De vraag is: wat doe je ermee? Leer je ervan? Geef je fouten toe? Deze bijeenkomst gaat over het belang van fouten maken. Kom naar onze inspirerende ondernemersavond en kijk wat je van jouw fouten kunt leren.” Dit staat centraal tijdens een informatieve avond in de enige Harense bank. Deelname is gratis.

Aanmelden kan via: https://www.snsbank.nl/zakelijk/over-sns/de-ondernemersavond/de-ondernemersavond-haren.html

Dinsdag 27 juni 2023

19.30 – 21.00 uur. Inloop vanaf 19.15 uur. Na afloop is er een netwerkborrel

SNS Winkel in Haren | Rijksstraatweg 187B, Haren

Tijdens de avond is er volop ruimte om vragen te stellen.