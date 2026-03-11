Onderzoek: Er is markt voor Airport Campus bij Groningen Airport Eelde

Door: Redactie

De luchthaven als spil in een gebied waar bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen elkaar versterken. Dat is ongeveer de wens van Groningen Airport Eelde (GAE) die leidde tot een onderzoek naar de haalbaarheid ervan.

De directie van GAE laat in een persverklaring weten: “Het in februari 2026 afgeronde onderzoek laat zien dat er behoefte is aan verdere groei en professionalisering van de campus, met een duidelijke rol voor samenwerking tussen luchtvaart, bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Het onderzoek is gefinancierd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), en is medegefinancierd door de Europese Unie, in het kader van het Just Transition Fund. Groningen Airport Eelde roept bedrijven die willen deelnemen aan de Airport Campus op om zich te melden voor de volgende fase.”

Groningen Airport Eelde biedt met de Airport Campus nu al een unieke onderwijsomgeving op de luchthaven, waar theorie en praktijk samenkomen in de dynamiek van de dagelijkse vliegoperatie. Meiltje de Groot, directeur Groningen Airport Eelde: “De Airport Campus is een logische volgende stap in onze rol als maatschappelijke infrastructuur en als plek waar talent en innovatie samenkomen. We zoeken partners die met ons willen bouwen aan concrete opleidingen, faciliteiten en projecten die de luchtvaartsector toekomstbestendig maken.”

Onderwijs op de luchthaven

De KLM Flight Academy is al sinds 1954 op Groningen Airport Eelde gevestigd, en huisvest 140 studenten op de Airport Campus. Sinds 2022 verzorgt Noorderpoort de mbo-opleiding Luchtvaartdienstverlener op de Airport Campus, en vanaf 2025 is deze opleiding volledig gevestigd op de luchthaven en draaien de studenten mee in de dagelijkse operatie. Vanaf september 2026 vestigt ook de nieuwe opleiding Drone Operator Specialist van Noorderpoort zich op de luchthaven, en is de beoogde start van de opleiding voor vliegtuigmonteur. Er wordt ook gesproken over een opleiding beveiliging.

Jan-Joost Flim, directeur Draaijer: “De behoefte bij stakeholders is helder. Met een herkenbaar hart voor ontmoeting en samenwerking, aangevuld met ruimte voor onderwijs, innovatie en testen, kan de Airport Campus uitgroeien tot een sterke plek voor duurzame luchtvaart en nieuwe bedrijvigheid in de regio.” Voor bedrijven is dit een ideale plek om nieuwe activiteiten te ontwikkelen, talent op te leiden en samen met onderwijs te werken aan innovaties die passen bij de transitie in de sector.

Aanmelden

Groningen Airport Eelde zet in op organische groei, met bestaande en nieuwe partners en nodigt het bedrijfsleven nadrukkelijk uit om mee te doen. Bedrijven die kansen zien voor samenwerking, vestiging of innovatieprojecten kunnen zich melden via airportcampus@gae.nl. Dat geldt bijvoorbeeld voor projecten rond waterstoftoepassing in de luchtvaart of voor initiatieven om talent op te leiden. Zij kunnen zich aansluiten en meepraten over de concrete uitwerking en financieringsmogelijkheden. Dit gebeurt in verbinding met campusorganisaties zoals Campus Coalitie.