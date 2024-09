Online beursvloer om gratis spullen te scoren

Nieuws:

Door: Redactie

Het project Match Makers Noord heeft weer een online beursvloer georganiseerd. Deze vindt plaats op 26 september van 16.30-17.00 uur.

Voor maatschappelijke- en/of vrijwilligersorganisaties in Haren en Tynaarlo heeft Match Makers Noord regelmatig interessante objecten die men gratis en voor niets aanbiedt. Soms hebben bedrijven spullen over of hebben ruimte tekort waardoor soms heel interessante dingen beschikbaar komen. Neem deel aan onze online beursvloer om te horen wat beschikbaar is of te laten weten waarnaar u op zoek bent.

Hierbij de uitnodiging om donderdag 26 september van 16:30 tot 17:00 aanwezig te zijn bij onze online beursvloer. Dit is de link om rechtstreeks toegang te krijgen tot de online meeting: https://us02web.zoom.us/j/3498221042