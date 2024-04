Ons Belang Oosterhaar ‘2.0’

Door: Redactie

Over de staat van dienst van het ‘Ons Belang’ in Oosterhaar bestaat geen discussie: deze vereniging heeft al tientallen jaren gezorgd voor vermaak en verbinding in deze Harense woonwijk. Toch hing het voortbestaan aan een zijden draad, omdat het oude bestuur geen opvolgers kon vinden. Gelukkig is het tij gekeerd en heeft Ons Belang weer toekomst.

SOS

Wie herinnert zich de feesttent aan de Klaverlaan niet, waar begin jaren 80 tijdens de feestweek grote artiesten als Freddy Breck, Dutch Boys en Imca Marina de sterren van de hemel zongen. De tent stond op een grasveld aan de Klaverlaan waar nu huizen staan. De wielerrondes en braderieën, Bingo en toneel in MFC Mellenshorst; activiteiten voor de jeugd; het was er allemaal dankzij Ons Belang. Maar de sleet zat erin. De samenleving is meer op het individu gericht dan vroeger en het bestuur was toe aan verversing, die niet kwam. Het ledental, ooit 1600, was gedaald naar 600. In een laatste poging werd door Gert-Jan Uildriks een oproep geplaatst in het ledenblad. Strekking: als zich nu geen nieuwe bestuursleden melden gaat de stekker eruit. En dat SOS-bericht werd opgepikt door Fopko Bouwkamp, Arjen Boekhold, Tim Ringers, Oscar Kamstra en Ingeborg Pranger.

Een nadere kennismaking met deze kartrekkers en hun ambities leest u in Haren de Krant.



V.l.n.r. Tim Ringers, Ingeborg Pranger, Oscar Kamstra en Fopko Bouwkamp. Op de foto ontbreekt Arjen Boekhold.